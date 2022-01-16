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Из Казахстана возвращаются 18 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Из Казахстана вылетают 18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами сил ОДКБ. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«Сегодня самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром Чкаловский в Московской области», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме Алматы в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

Ранее Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ во вторник, 11 января. Он отметил, что сворачивание миссии займет не более десяти дней. При этом в стране будет увеличен личный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.

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Протесты в Казахстане
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