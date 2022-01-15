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The Economist: мир находится в шаге от военной катастрофы

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The U.S. Army

США и Китай находятся в шаге от военной катастрофы, пишет в своей редакционной статье британское издание The Economist.

Авторы материала напоминают об инциденте, имевшем место в апреле 2001 года, когда самолет-разведчик США EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) в Южно-Китайском море. Американское воздушное судно тогда получило серьезные повреждения и без разрешения совершило приземление на острове Хайнань, где силовые структуры Китая задержали и допросили 24 членов экипажа.

Спустя два десятилетия конгресс и СМИ вряд ли позволят США пойти на компромиссы с Китаем, указано в статье. По мнению авторов статьи, в Пекине также не готовы идти на уступки в случае возникновения острого инцидента.

По мнению эксперта по кризисным ситуациям Чжана Туошена, Китай и США имеют принципиальные расхождения во мнения о том, как избежать несчастных случаев в воздухе.

Ранее сообщалось, что Китай обвинил США в развязывании войн «под знаменем демократии».

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