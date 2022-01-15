В США рассказали, как повлияют новые санкции на обороноспособность России

Оборонная промышленность России не переживет последствий введения новых американских санкций. Об этом в статье для издания Breaking Defense пишет колумнист Рубен Джонсон.

В материале автора утверждается, что в случае введения Вашингтоном новых ограничительных мер в отношении Москвы в финансовой сфере они окажутся «фатальными для российского сектора в области исследований и разработок», так как она остро нуждается в инвестициях для развития некоторых из своих новейших программ, в частности однодвигательного истребителя Су-75.

Другой трудностью, с которой столкнутся российские военно-промышленные компании, станет ограничение поставок западных комплектующих и технологических оборудований.

«Способность решать вопросы износа оборудования с каждым месяцем становится все более сложной задачей», — пишет Джонсон.

Ранее сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в том числе самых крупных, в случае вторжения России на Украину.