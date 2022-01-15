Kyodo: ракетный запуск КНДР был выполнен железнодорожным ракетным полком

В КНДР ракетный запуск в пятницу, 14 января, был произведен ракетным полком железнодорожного базирования с железнодорожных платформ, передает агентство Kyodo, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщается, цель ракетных учений состояла в подтверждении боеготовности и усилении наступательного потенциала полка.

По информации агентства, был осуществлен запуск двух тактических управляемых ракет, которые поразили цель в Японском море.

Накануне агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи писало, что КНДР выполнила пуск неизвестного снаряда в восточном направлении.

За несколько дней до этого Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за пуском. Он заявил, что создание гиперзвукового оружия является одной из ключевых целей пятилетнего плана развития национальной обороны, и выразил «особую благодарность» разработчикам ракеты.

Кроме того, 5 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 км и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года, когда Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования.

Позднее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ввести новые санкции в отношении КНДР за проведение серии пусков баллистических ракет.

Пхеньян предупредил, что реакция в ответ на санкции Соединенных Штатов за пуски ракет будет «жесткой».