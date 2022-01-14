Начальник радиотехнических войск ВКС России арестован по делу о взятке

В Москве по делу о взятке в особо крупном размере арестован начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

«Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 апреля начальнику Радиотехнических войск ВКС генерал-майору Андрею Кобану», — уточнили в суде.

Ранее бывшего заместителя главы отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова обвинили в получении взятки в размере 20 млн руб. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел, в частности в связи с получением взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), посредничеством во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1) и мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159).

До этого Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего подполковника ФСБ Кирилла Черкалина к семи годам колонии строгого режима. Его признали виновным в мошенничестве на 490 млн руб. и получении взятки в $850 тыс. По версии следствия, взятку Черкалин мог получить за покровительство главы коммерческой фирмы. Речь идет о периоде с 2013 по 2015 год.

Черкалина по решению суда лишили звания подполковника запаса. Ему запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет после освобождения из колонии.