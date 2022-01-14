Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Рената Литвинова выложила видео со скандальной вечеринки по случаю дня рождения 12:22
Американский журналист считает, что Щербакова может пропустить Олимпиаду 12:22
Хакеры обрушили украинские государственные сайты 12:21
Заболевшая коронавирусом Алла Сурикова рассказала о своем состоянии 12:19
Бондарчук пожаловался на отсутствие ролей в кино 12:15
Григорий Лепс после развода разделся перед камерой 12:13
Лавров заявил, что Запад «зарвался» 12:11
Сотрудник ГИБДД поскользнулся и случайно застрелил убегающего водителя 12:11
Критикуемый из-за «русофобии» министр Казахстана рассказал об отношении... 12:09
Британское правительство провело тайную вечеринку накануне похорон принца Филиппа 12:04

Начальник радиотехнических войск ВКС России арестован по делу о взятке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Бобылев/РИА «Новости»

В Москве по делу о взятке в особо крупном размере арестован начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

«Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 апреля начальнику Радиотехнических войск ВКС генерал-майору Андрею Кобану», — уточнили в суде.

Ранее бывшего заместителя главы отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова обвинили в получении взятки в размере 20 млн руб. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел, в частности в связи с получением взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), посредничеством во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1) и мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159).

До этого Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего подполковника ФСБ Кирилла Черкалина к семи годам колонии строгого режима. Его признали виновным в мошенничестве на 490 млн руб. и получении взятки в $850 тыс. По версии следствия, взятку Черкалин мог получить за покровительство главы коммерческой фирмы. Речь идет о периоде с 2013 по 2015 год.

Черкалина по решению суда лишили звания подполковника запаса. Ему запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет после освобождения из колонии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть