Северная Корея совершила пуск неопознанного снаряда

КНДР выполнила пуск неизвестного снаряда в восточном направлении. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

За несколько дней до этого Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за пуском. Он заявил, что создание гиперзвукового оружия — одна из ключевых целей пятилетнего плана развития национальной обороны, и выразил «особую благодарность» разработчикам ракеты.

Кроме того, 5 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года, когда КНДР провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования.

Позднее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ввести новые санкции в отношении Пхеньяна за проведение серии пусков баллистических ракет.

КНДР предупредила, что реакция в ответ на санкции США за пуски ракет будет «жесткой».