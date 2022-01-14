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В Лондоне прокомментировали сообщения о нахождении в районе гибели «Курска» британских субмарин

В Минобороны Великобритании заявили, что их субмарин не было в районе гибели «Курска»

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В секретариате командования Военно-морского флота Великобритании прокомментировали РИА «Новости» сообщения о нахождении в районе гибели российской подлодки «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 года британских субмарин.

На соответствующий запрос в ведомстве ответили, что «у министерства обороны нет записей, удовлетворяющих часть запроса» информагентства, связанного с информацией о том, что «какая-то атомная субмарина Королевского флота Великобритании находилась в Баренцевом море 12 августа 2000 года». Однако агентству были переданы данные из архива официальных отчетов о заседании британского парламента от 14 ноября 2000 года. Тогда министр по вопросам Европы Кит Ваз, комментируя вопрос члена парламента о вовлеченности британской субмарины в происшествие с «Курском», заявил, что занимавший в то время пост министра обороны королевства Джефф Хун уже подчеркивал, что британских подлодок в зоне крушения лодки не было.

Ранее командующий Северным флотом в момент гибели «Курска» Вячеслав Попов рассказал, что российская подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, одной из которых могли стать американские атомные подлодки Memphis и Toledo или британская Splendid. По словам Попова, российская противолодочная авиация обнаружила столкнувшуюся с «Курском» иностранную подлодку у берегов Норвегии.

Капитан первого ранга запаса, историк флота Николай Черкашин, комментируя эту версию, указал, что вряд ли торпеда, находящаяся в первом отсеке «Курска», могла самопроизвольно взорваться. Он считает, что произошло умышленное или неумышленное воздействие на субмарину, предположительно, британской подводной лодкой.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. Согласно официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.

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