На Украине опасаются ввода в страну объединенных миротворческих сил России и ЕС

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что Россия и Европейских союз по итогам переговоров по гарантиям безопасности могут ввести объединенные миротворческие военные силы на территорию Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что во время дипломатических консультаций могут возникнуть «попытки дестабилизации» Украины изнутри.

«Чем больше бардака у нас, <…> тем лучше (Москве. — прим.) говорить европейцам, что только Россия способна навести порядок. По образцу Казахстана: с помощью ОДКБ. Или Россия даже предложит совместную (миротворческую. — прим.) миссию с Евросоюзом. Даже такого цинизма не исключаю», — заявил бывший глава МИД Украины.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

9-10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией. 12 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла встреча с представителями Североатлантического альянса и РФ.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде призвали ускорить вступление Украины в НАТО из-за событий в Казахстане.