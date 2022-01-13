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Верфь «Янтарь» предлагает возобновить строительство новых БДК для российского флота

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Илья Самарин заявил, что рассчитывает на участие в возобновлении программы строительства новых больших десантных кораблей (БДК) для российского флота, сообщает ТАСС.

«С учетом специализации завода и большого опыта в освоении проектов военного назначения хотелось бы строить на наших площадях серию больших десантных кораблей, в которых нуждается ВМФ России», — заявил Самарин.

По его словам, мощности верфи «Янтарь» постепенно будут освобождаться для новых заказов в 2022 году.

«Чтобы исключить простои и обеспечить ритмичную загрузку производственных мощностей, мы принимаем меры по привлечению новых заказов», — заявил Самарин.

На данный момент, на стапелях «Янтаря» находятся два БДК проекта 11711 для ВМФ России и еще два фрегата проекта 11356 для индийского флота.

Предполагается, что на «Янтарь» могут передать заказы с «Северной верфи», которая ранее пострадала из-за пожара.

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