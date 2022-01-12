В НАТО заявили, что Украина имеет право на самооборону

Украина имеет право на самооборону, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам Совета Россия – НАТО, сообщает РИА «Новости».

«Украина - суверенная страна, Украина имеет право на самооборону. Украина — не угроза для России», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг также добавил, что Украина не является угрозой для РФ, так как Россия — это мощная ядерная держава с самой большой территорией.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, и союзники по НАТО готовы оказывать поддержку Киеву.

Заседание Совета Россия – НАТО состоялось 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).