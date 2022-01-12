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Северная Корея подтвердила пуск гиперзвуковой ракеты

КНДР испытала гиперзвуковую ракету в присутствии Ким Чен Ына

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KCNA/Reuters

Северокорейская гиперзвуковая ракета, за пуском которой наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, поразила цель, находившуюся за тысячу километров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный печатный орган Трудовой партии КНДР «Нодон Синмун».

«Товарищ Ким Чен Ын 11 января наблюдал за проведением испытательного пуска гиперзвуковой ракеты. Испытание в очередной раз прошло успешно <…> Гиперзвуковой планирующий блок отделился от ракеты на рубеже в 600 километров и <…> поразил установленную цель на море на расстоянии одной тысячи километров», — написала газета.

Ким Чен Ын отметил, что создание гиперзвукового оружия — одна из ключевых целей пятилетнего плана в развития национальной обороны, и выразил «особую благодарность» разработчикам ракеты.

Ранее телеканал NBC сообщил, что федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration) примерно семь минут не разрешало самолетам взлетать и садиться на западном побережье страны после того, как Северная Корея запустила «нечто похожее на баллистическую ракету».

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