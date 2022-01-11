Политик ФРГ Триттин: поставки оружия на Украину не помогут деэскалации конфликта

Представитель германской партии «Союз-90»/«зеленые» по вопросам внешней политики Юрген Триттин заявил, что поставки оружия на Украину не стали бы вкладом в деэскалацию ситуации, напротив, они нарушили бы переговорный процесс. Об этом сообщает ТАСС.

«Тот, кто хочет деэскалации, не должен усиливать напряженность, поставляя оружие в зоны военных конфликтов. Поставки оружия на Украину создают поводы для новой эскалации и срывают переговоры. Кроме того, они не вносят никакого вклада в повышение безопасности Украины», — заявил политик.

Он подчеркнул, что при этом Киев «имеет право ожидать поддержки ради сохранения территориальной целостности».

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что

Германия несет перед Украиной такую же историческую ответственность, как и перед Израилем.

По его словам, Германия должна немедленно начать поставки Киеву оружия. Более того, дипломат пригрозил Берлину последствиями в случае продолжения текущей политики.

Как утверждает дипломат, отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает в украинском обществе огромное недовольство и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений.