В Казахстане заявили, что Запад «взбесил» ввод миротворцев ОДКБ в страну

Экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что ввод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан для обеспечения порядка после протестов «взбесил» Запад, передает РИА «Новости».

Он указал, что западные страны, Евросоюз и США проявляют большой интерес к Казахстану. По словам эксперта, они уже внесли в республику почти $376 млрд инвестиций, особенно в углеводородный сектор.

«Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа... это вне всякого сомнения… Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России, потому что Россия начинает на следующей неделе жесткие переговоры с Соединенными Штатами Америки, НАТО», — сказал Ертысбаев.

По его мнению, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «делает все правильно», и Назарбаев не ошибся в этом политике, назвав его самым достойным.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти республики приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».