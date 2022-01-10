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Впервые в истории США женщина стала капитаном атомного авианосца

Впервые в истории США женщине вверили командование атомным авианосцем «Авраам Линкольн»

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US Navy/Wikimedia

Впервые в истории США женщине поручили командовать атомным авианосцем. Об этом сообщает портал Military.com.

Эми Бауэрншмидт стала капитаном авианосца «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln). Под ее командованием корабль вместе с ударной группой отправился из Сан-Диего в зону запланированного развертывания с мировом океане.

Бауэрншмидт выпустилась из Военно-морской академии США в 1994 году. Ее выпускной класс стал первым, в котором женщинам было разрешено служить на борту боевых кораблей. В 1996 году Бауэрншмидт назначили пилотом палубной авиации. На ее счету имеется 3000 часов налета.

Ранее Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят известные «морские котики», впервые приняло на службу женщину.

Также стало известно, что женщины, служащие в армии Соединенных Штатов Америки, будут освобождены от обязанности носить парадный мундир в течение года после рождения ребенка.

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