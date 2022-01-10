Российская армия на юге страны получит системы ПВО С-500 «Прометей» до 2025 года

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Николай Гостев в интервью газете «Красная Звезда» рассказал, какие системы получит армия на юге России.

«До 2025 года в части объединения спланированы поставки самолётов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолетов Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН, зенитных ракетных систем С-500 «Прометей»», — сказал Гостев.

Он отметил, что обеспеченность современной авиационной техникой в РФ достигла 81%.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (или 55Р6М «Триумфатор-М») разрабатывается концерном «Алмаз-Антей» как новое поколение средств противовоздушной и противоракетной обороны. В конструкции С-500 предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Ранее стало известно, что новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 «Прометей», будет вместе со своим прототипом обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России.