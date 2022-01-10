США отказались обсуждать безопасность Европы без европейских стран

Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман заявила на состоявшейся в Женеве встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, что Вашингтон не намерен обсуждать безопасность в Европе без европейских союзников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«США обсудят ряд двусторонних вопросов с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности, но не станут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов оставят до встречи Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января и до заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января», — сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты приветствуют разрешение споров с РФ путем дипломатии.

В разговоре с Рябковым Шерман также подчеркнула, что Вашингтон поддерживает право стран самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать.