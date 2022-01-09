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В МИД Чехии оценили оперативность российских миротворцев

Глава МИД Чехии Липавский: Россия имеет подразделения, готовые действовать по первому мановению руки

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что подразделения ВДВ России готовы реагировать на обострение ситуации, что называется «по первому мановению руки». Об этом сообщает ТАСС.

«Было бы хорошо помнить, сколь быстро эти российские самолеты с десантниками стали прибывать в Алма-Ату. Было видно, что Россия, действительно, имеет подразделения, готовые (действовать), я бы сказал, по первому мановению руки. Это (российские самолеты, они могут начать приземляться и в иных частях (мира) вблизи России», — рассказал Липавский.

Он подчеркнул, что российские миротворцы обладают высокой оперативностью, ведь они за считанные часы прибыли в Казахстан по просьбе руководства республики.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что прибывший в Казахстан российский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взял под охрану жизненно важные объекты, аэродромы и ключевые объекты социальной инфраструктуры страны.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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