Блинкен заявил, что соглашение с Россией о размещении ракет можно восстановить

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Москва могли бы восстановить соглашение о размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом он сообщил телеканалу ABC.

«В прошлом у нас были договоренности, которые разрешали озабоченность с обеих сторон, например размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе. У нас было соглашение <…>. Предыдущая администрация из него вышла. Есть основания это возобновить», — сказал он.

Ранее Блинкен заявил, что во время переговоров Москвы и Вашингтона стороны смогут найти общий язык по волнующим вопросам.

При этом Блинкен отметил, что любой прогресс возможен только на взаимной основе. Также госсекретарь добавил, что американская сторона не ждет скорых прорывов от предстоящих переговоров по безопасности.

Первый раунд переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США запланирован на вечер 9 января, в нем примет участие узкий состав делегаций. 10 января состоится еще одна встреча, уже в широком формате.