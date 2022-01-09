Генсек ОДКБ обсудил с командующим миротворцами в Казахстане обстановку в стране

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону с командующим Коллективными миротворческими силами Организации в Казахстане генерал-полковником Андреем Сердюковым ситуацию в республике. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Обсуждался ход развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Казахстана. Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты», — указано в сообщении пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

Ранее Зась сообщил, что всего коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тыс. человек. Однако консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин не исключил, что число миротворцев в случае необходимости может быть увеличено.