Казахстан продолжит контртеррористическую операцию до полного уничтожения террористов

Контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в республике. Об этом в ходе брифинга с командующим миротворцами ОДКБ в Казахстане генерал-полковником Андреем Сердюковым заявил замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов, сообщает ТАСС.

По его словам, благодаря взятию миротворцами под охрану самых важных объектов удалось высвободить существенную часть сил и средств правоохранительных органов и армии, «которые переброшены на борьбу с террористами».

На фоне протестов и погромов, которые начались в стране 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа с 60 тенге до 120 тенге (около 21 рубля), президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Ранее власти Казахстана сообщали, что в Алма-Ате задержали за ночь порядка 100 мародеров и террористов.