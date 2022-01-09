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Командующий миротворцами ОДКБ: военные будут в Казахстане до полной стабилизации ситуации

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Игорь Руденко/РИА «Новости»

Командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков завил, что контингент будет выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Также он отметил, что коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана и приступили к выполнению задач.

«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», — уточнил Сердюков.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что всего коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывает около 2,5 тыс. человек. Однако консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин не исключил, что число миротворцев в случае необходимости может быть увеличено.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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Протесты в Казахстане
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