В Казахстане погибли двое военных во время протестов

Во время беспорядков в Казахстане двое военных погибли, 163 были ранены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб республики.

«Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения в вооруженных силах Казахстана погибло 2 военнослужащих, ранены 163 человека», — заявили в штабе.

Отмечается, что подразделения Минобороны Казахстана обеспечивают режим чрезвычайного положения в стране. Так, была усилена охрана воинских частей, сладов оружия и боеприпасов, военных аэродромов, аэропортов и объектов жизнеобеспечения населения.

Ранее МВД Казахстана опубликовало имена погибших из-за беспорядков полицейских. Всего известно о семерых погибших.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.