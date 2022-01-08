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СМИ показали карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной

NYT опубликовала карту возможного нахождения войск России на границе с Украиной

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Американское издание The New York Times составило и опубликовало карту, на которой, по ее данным, расположены российские войска вдоль границы с Украиной.

По данным газеты, они «угрожают» эскалацией конфликта с соседним государством и потенциально «могут открыть новый фронт», «окружая» Украину с трех сторон.

На карте присутствует информация о роде войск, их численности и видах техники. NYT уточняет, что карта составлялась на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

По информации западных и украинских чиновников, у границы с Украиной в настоящее время дислоцированы 100 тыс. военных. Однако спецслужбы США считают, что Кремль разработал военную операцию с участием 175 тыс. военных, поясняет издание. Аналитики отмечают, что пока неясно, собирается ли Москва вторгнуться на Украину, при этом, по их мнению, Россия находится «на пути» к получению необходимого для начала вторжения.

Карта The New York Times включается в себя десять основных точек, где расположены российские войска в пределах досягаемой украинской границы. Почти все они, по данным газеты, включают в себя артиллерию, тяжелую технику и танки.

По информации NYT, две группы войск расположены на границе с Белоруссией, возле городов Ельня в Смоленской области и Клинцы в Брянской области. Еще три группы дислоцированы неподалеку от Ворожена. Эти войска, как указывают авторы материала, могут представлять собой непосредственную угрозу для Киева в случае проведения военной операции.

Еще одна группа расположилась в районе Волгограда, две — возле границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Другие два расположения военных — рядом с городом Кореновск в Краснодарском крае и одна на территории Крыма.

В заключение The New York Times со ссылкой на экспертов отмечает, что перед развертывает масштабной операции России, вероятнее всего, будет необходимо подтянуть резерв военных и соответствующую инфраструктуру.

Осенью ряд западных и украинских СМИ распространили сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отрицают.

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