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Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан и грузят технику

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Минобороны РФ сообщает, что самолеты военно-транспортной авиации перебрасывают основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Переброска происходит с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях, пишет ТАСС.

Также российское военное ведомство сообщило, что подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, которые ранее совершили марши, находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский», «Иваново-Северный», «Ульяновск-Восточный».

Подразделения ВДВ заняты погрузкой штатной техники и вооружения.

Часть миротворец прибыли в Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.

Помимо российских военных в Казахстан едут представители еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Ранее политолог Евгений Сатановский рассказал, кто стоит за протестами в Казахстане.

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Протесты в Казахстане
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