В Казахстан прибыли белорусские миротворцы

Белорусские миротворческие силы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан, сообщает РИА «Новости».

«Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе - рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — говорится в сообщении.

В страну уже прибыло первое подразделение российских миротворцев.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что в Казахстане будут находиться порядка 2,5 тысячи миротворцев, и при необходимости это число может быть увеличено. При этом у них есть право на применение оружия в случае нападения.

В Белом доме выразили сомнение, что приглашение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сил ОДКБ было законным.

В МИД России на это ответили, что представитель Белого дома Джен Псаки не понимает всех особенностей текущих процессов в Казахстане.