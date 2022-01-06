Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дан прогноз о смертности в России от COVID-19 из-за штамма омикрон 01:47
В Киргизии прокомментировали информацию о прибытии в страну самолетов семьи... 01:28
Стало известно о судьбе людей, находившихся на борту упавшего в Башкирии... 01:19
Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта в Башкирии 01:07
Названы российские города с самым высоким качеством жизни 00:59
Путин посетил рождественское богослужение в домовой церкви в Ново-Огарево 00:49
Мародеры ограбили блогершу из Алма-Аты, помогавшую протестующим 00:39
В Казахстане сообщили, смогут ли вернуться назад граждане с отдыха... 00:38
Гинцбург дал рекомендации для вакцинированных подростков 00:28
44-летняя американка с внешностью студентки удивила соцсети 00:24

В Казахстан прибыли белорусские миротворцы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Белорусские миротворческие силы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан, сообщает РИА «Новости».

«Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе - рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — говорится в сообщении.

В страну уже прибыло первое подразделение российских миротворцев.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что в Казахстане будут находиться порядка 2,5 тысячи миротворцев, и при необходимости это число может быть увеличено. При этом у них есть право на применение оружия в случае нападения.

В Белом доме выразили сомнение, что приглашение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сил ОДКБ было законным.

В МИД России на это ответили, что представитель Белого дома Джен Псаки не понимает всех особенностей текущих процессов в Казахстане.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть