ОДКБ: сроки нахождения миротворцев в Казахстане определит президент Токаев

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России доставили в Казахстан первые подразделения российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо российских подразделений в операции будут задействованы военнослужащие Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.

«Сроки нахождения Коллективных миротворческих сил (КМС) в Казахстане определит исключительно президент Казахстана [Касым-Жомарт Токаев]», – рассказал «Газете.Ru» официальный представитель ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Он добавил, что переброска КМС будет осуществляться большей частью военно-транспортной авиацией ВКС России. «Самолёты Ил-76 есть ещё и в Белоруссии, которые входят в Коллективные авиационные силы ОДКБ и также, как и российские, предназначены для передислокации подразделений КМС вне зависимости от их принадлежности к той или иной стране, входящей в ОДКБ», – подчеркнул Зайнетдинов.

Также он рассказал «Газете.Ru», что численность миротворцев пока не будет разглашаться.

5 января на фоне протестов и погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

В МИД России поддержали принятие неотложных мер в Казахстане, назвав события в стране «инспирированной извне попыткой подорвать безопасность и целостность государства».