В Минобороны Украины отрицают требования США о предоставлении автономии Донбассу

Глава Минобороны Украины Алексей Резников отверг информацию о том, что США давит на Украину, чтобы тот дал Донбассу особый статус или больше автономии для «возобновления застопорившихся мирных переговоров». Об этом пишет Financial Times.

Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на американских чиновников сообщало, что Вашингтон, вероятно, будет оказывать давление на Киев, чтобы тот официально предоставил Донбассу часть автономии.

«Резников также отрицает, что Киев подвергся какому-либо давлению со стороны США, чтобы предоставить особый статус или большую автономию оккупированным регионам Донбасса», — приводит слова министра издание.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил жителям Донбасса, которые считают эту землю частью России, переехать в РФ. По его словам, Донбасс «никогда не станет частью России» и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль. Он также привел в пример Берлинскую стену, которая в конце концов рухнула.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.