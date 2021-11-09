ПВО Ирана перехватили два американских БПЛА во время учений в Ормузском заливе

ПВО Ирана во время учений «Зольфакар-1400» в Ормузском заливе перехватили два американских беспилотника, которые зашли в зону проведения учений, сообщает информационное агентство IRNA.

Два беспилотника MQ-9 и RQ-4 были перехвачены средствами ПВО Ирана и вынуждены взять обратный курс от границ Исламской Республики.

В военных учениях «Зольфакар-1400» принимают участие сухопутные войска, ВМС и ВВС Ирана, также применяются собственные беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее США пригрозили Ирану санкциями, чтобы остановить разработку беспилотников.