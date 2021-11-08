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В Сирии сообщили о ракетной атаке ВВС Израиля и двух пострадавших военных

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Omar Sanadiki/Reuters

Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по территории провинции Хомс. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, атака производилась со стороны северной части Бейрута и произошла в 19.16 (время совпадает с московским).

«Сирийские ПВО... отразили израильскую воздушную агрессию, направленную на некоторые посты в центральных и прибрежных районах, сбив большую часть ракет», — говорится в сообщении.

В начале ноября стало известно, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району близ Дамаска. В результате атаки был причинен «ограниченный материальный ущерб», заявил представитель армии Сирии. В пресс-службе армии обороны Израиля отказалась комментировать это сообщение.

30 октября агентство SANA сообщило, что системы противовоздушной обороны Сирии отразило атаку на пригород Дамаска со стороны Голанских высот. По данным СМИ, тогда в результате атаки с воздуха пострадали два сирийских военнослужащих.

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