Байден пригрозил последствиями Эрдогану из-за покупки российских С-400

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал о позиции президента США Джо Байдена по приобретению Турцией российских систем ПВО С-400. Его слова приводит ТАСС.

«Президент Байден подтвердил наше партнерство в области обороны и важность Турции как партнера по НАТО, но на этой встрече президент также упомянул обеспокоенность наличием у Турции российских ЗРС С-400», — сказал Прайс.

По его словам, глава Белого дома четко выразил свою обеспокоенность по поводу этих систем и обозначил возможные последствия этого решения, в том числе в связи с участием Турцией в программе производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не откажется от комплексов С-400 несмотря на давление США. До этого глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретение Турцией у России ЗРК — завершенное дело, и Вашингтон должен это принять.

Россия и Турция заключили контракт на поставку полкового комплекта ЗРК С-400 в 2017 году, турецкая сторона получила комплексы летом-осенью 2019 года. В США эту сделку восприняли негативно и настаивали на том, чтобы Анкара отказалась от своих планов.