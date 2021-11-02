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Кедми назвал российское оружие, способное преодолеть ПРО США

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Пресс-служба Минобороны РФ

Израильский политолог Яков Кедми в эфире «Соловьев Live» назвал российское оружие, способное преодолеть противоракетную оборону Соединенных Штатов.

Кедми указал, что основой стратегической обороны США является мощь военно-морского флота, поэтому в России активно занимаются совершенствованием систем обороны кораблей и побережья.

«Их смысл в том, что они отгоняют американские военные платформы, как подводные, так и надводные, на тысячи километров от берегов России», — заявил Кедми, указывая на то, что российский флот сравнялся с американским по возможности нанести урон противнику.

По словам Кедми, ракетный комплекс РС-28 «Сармат» имеет возможность преодолеть систему ПРО США, и при этом «Сармат» будет использован как компонент стратегической обороны России.

Ранее Яков Кедми заявил, что Белоруссия навсегда потеряна для Запада.

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