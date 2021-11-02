Названо самое популярное за рубежом российское оружие

Самым популярным российским оружием, которое идет на экспорт, являются зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 «Триумф», заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает «РБК».

Также большим спросом пользуются другое ракетное вооружение российского производства — ЗРПК «Панцирь С1», противотанковый комплекс «Корнет» и РЗСО «Смерч». Кроме того, существует большой спрос на всю линейку российских самолетов — от истребителей до транспортников. Экспорт авиации составляет 50% от экспорта российских вооружений.

«Я думаю, в ближайшие 3-5 лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — считает Шугаев.

Как отметил глава ФСВТС, с наступлением эры беспилотников и роботов повышается спрос на отечественные системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее портфель заказов на экспорт российской оборонной продукции превысил $52 млрд.