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В Латинской Америке заинтересовались новейшими российскими бронемашинами

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РИА «Новости»

Латиноамериканские страны заинтересовались российскими бронемашинами нового поколения «Атлет-Э» и «Стрела», разработанными оборонным предприятием «Военно-промышленная компания» (ВПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Александра Красовицкого.

«Да, такой интерес существует, и он появился сразу, как только машины были продемонстрированы и о них появилась информация. Но надо понимать, что любой потенциальный партнер всегда ведет себя осторожно в отношении новых моделей — ждет информации об эксплуатации этих машин в стране-разработчике и странах, которые уже приобрели такие машины, ждет окончания испытаний этих машин и итогов этих испытаний. И это нормально», — сообщил Красовицкий.

Он отметил, что бронетехника, произведенная ВПК пользуется популярностью в Латинской Америке. По его словам, боевые машины компании стоят на вооружении Венесуэлы и Уругвая.

Красовицкий добавил, что возглавляемое им оборонное предприятие поставляет в регион «практически всю линейку» бронемашин.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук заявил о востребованности в Латинской Америке также российских средств противовоздушной обороны и авиации.

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