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Байден одобрил покупку Турцией истребителей F-16

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Kayhan Ozer/Presidential Press Service Pool/AP

Президент США Джо Байден и президент Турции Tайип Эрдоган в рамках саммита G-20 обсудили покупку американских истребителей F-16, сообщает ТАСС.

«Мы обсудили в Байденом ситуацию с самолетами, как лучше решить имеющиеся вопросы. Байден позитивно отнесся к вопросу приобретения нами F-16», — сказал Эрдоган.

Ранее глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США приостановят процесс продажи F-16.

Источники агентства Reuters сообщили, что с целью модернизировать свои ВВС Турция хочет купить у США 40 многофункциональных истребителей F-16 общей стоимостью в «миллиарды долларов». Конкретную сумму источник не назвал. С учетом того, что F-16, по данным международного авиационного портала AeroTime Hub, стоит от $30 млн (старые модификации) до $64 млн (модификации Block 70/72), общую стоимость контракта можно оценить в диапазоне от $1,2 до $2,5 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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