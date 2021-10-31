Бразилия обсуждают покупку у России «Панцирь-С1»

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что Россия и Бразилия продолжают обсуждение закупки зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1», сообщает ТАСС.

«В настоящее время вопрос приобретения бразильской стороной «Панциря» не снят с повестки дня и продолжает обсуждаться», — пояснил Пунчук.

Впервые Бразилия заинтересовалась ЗРК «Панцирь-С1» в 2013 году, однако в 2016 году готовая поставка была отклонена из-за внутриполитических проблем в Бразилии.

Ранее «Панцирь-С1» отразили атаку ударных беспилотников на учении в Новосибирской области.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» был создан для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любой погоде. Современное ракетно-пушечное вооружение может поразить все типы пилотируемых и беспилотных целей.