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Политолог Солонников: учения НАТО в Черном море «репетируют» действия против России

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Global Look Press

Учения НАТО и США в Черном море направлены против России и являются репетицией более решительных действий членов альянса, считает политолог Дмитрий Солонников. Слова эксперта приводит РЕН ТВ.

По словам политолога, Россия — единственный реальный противник союзников в регионе, и в НАТО этого не скрывают.

«Любые маневры – это репетиция чего-то.... А где противодействовать России? Возможно, речь идет о Сирии... Возможно, речь идет о Ближнем Востоке, возможно, о территории Черноморского региона», — сказал Солонников.

Он отметил, что НАТО — комплексная организация, и она, очевидно, нуждается в координации действий собственных членов.

Накануне Украина попросила НАТО «показать себя» на Черном море для России. Менее чем через сутки США заявили о начале военно-морских операций в Черном и Средиземном морях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не следует опасаться вступления Украины в НАТО, так как это оборонный альянс. Комментируя это заявление, российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что страны НАТО сами должны бояться включения в альянс Украины.

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