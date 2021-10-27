В Тихоокеанском флоте рассказали о неуязвимой российской ракете

Ни одна из известных систем противоракетной обороны (ПРО) не может справиться с российской межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава». Об этом заявил глава штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский, передает РИА «Новости».

По его словам, неуловимой эту ракету делают простота в обслуживании и способность совершать маневры на разгонном участке. Наварский уточнил, что носителями твердотопливной ракеты были выбраны подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей».

Ранее в октябре сообщалось, что подводный крейсер «Князь Олег» провел успешные испытания в акватории Белого моря, в ходе которых совершил стрельбы баллистической ракетой «Булава». Пуск осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке в темное время суток. Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны России.