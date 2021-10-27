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ТОФ в ближайшие годы получит четыре атомных подлодки

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РИА «Новости»

Начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Аркадий Наварский заявил, что подводные силы ТОФ в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами проекта 955 «Борей-А» и атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М», сообщает РИА «Новости».

По его словам, их строительство практически завершено, а некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях.

На ТОФ поступят обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А», которые являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава», уточнил Наварский.

Кроме того, контр-адмирал добавил, что для Тихоокеанского флота также строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» - «Новосибирск» и «Красноярск».

Ранее эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что до конца 2021 года ВМФ России пополнят стратегическая подводная лодка проекта 955А «Борей-А» — «Князь Олег», многоцелевая субмарина проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и носитель стратегической системы «Посейдон», подлодка специального назначения «Белгород». Накануне эта подлодка вернулась в Северодвинск, завершив первый этап заводских ходовых испытаний. Служить «Белгород» будет на Тихоокеанском флоте.

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