В Швеции совместные военные учения с США назвали четким сигналом в адрес России

Старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон заявил, что совместные шведско-американские военные учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд стали четким сигналом в адрес России. Об этом он рассказал в эфире канала SVT.

«Это четкий и ясный сигнал, призванный упрочить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд», — заявил Йонссон.

Он подчеркнул, что единственной угрозой для королевства может оказаться Россия, территория которой может попасть в зону поражения американского самолета Hercules с системой залпового огня M142 Himars. В эфире подчеркнули, что Himars применяется в королевстве впервые и это самое дальнобойное артиллерийское оружие, когда-либо испытанное в Швеции.

По мнению Йонсона, «этот способ повысить порог атаки, а также сигнал о способности защищаться и намерении отстоять Готланд».

Ранее ВВС США отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья в Аляске в рамках тренировок на случай войны с Россией.