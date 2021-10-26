«Известия»: Минобороны развернет в Средней Азии новые системы связи

Министерство обороны России развернет на своих военных базах в Средней Азии новые системы связи, которые позволят вести обмен даже с самыми отдаленными районами региона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Новое оборудование получит 201-й военная база в Таджикистане, ее подразделения, а также авиабаза «Кант» в Киргизии.

«Российские военные в Средней Азии получат командно-штабные машины, станции спутниковой и радиорелейной связи, а также аппаратные. Новая техника должна обеспечить передачу цифровых данных в горных районах», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот ВМФ России до конца года получит новый патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». Корабли проекта предназначены для защиты и охраны экономических зон России в море, а также для борьбы с пиратством и выполнение поисково-спасательных действий.