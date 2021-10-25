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В Пентагоне заявили, что США не против совместного патрулирования кораблей России и КНР

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t.me/rian_ru

США не исключают, а также не имеют ничего против совместного патрулирования боевых кораблей России и Китая в западной части Тихого океана. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Он отметил, что у Соединенных Штатов нет проблем с военными учениями.

«Мы сами их постоянно проводим», — отметил представитель американского оборонного ведомства.

Ранее боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане.

В рамках патрулирования, которое проходило с 17 по 23 октября 2021 года, группировка кораблей прошла через Сангарский пролив.

РФ была представлена силами Тихоокеанского флота (ТОФ). Совместный отряд состоял из десяти кораблей. Среди них – корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий».

Военно-морские силы народно-освободительной армии КНР (НОАК) задействовали в совместном патрулировании эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также корабль комплексного снабжения «Дунь Пин Ху».

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