Украину впервые пригласили на совещание НАТО для союзников

Замглавы Минобороны Украины Александр Носов рассказал, что Киев впервые получил приглашение на участие в заседании высшего совещательного комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений, передает пресс-служба военного ведомства.

Он сообщил, что мероприятие пройдет во вторник, 26 октября, в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО», — отметил Носов.

Он также обратил внимание, что конференция будет проходить сразу после того, как на минувшей неделе министры обороны стран НАТО одобрили новый план обороны союза во время конфликтов и кризисов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО будет слабее, если в составе альянса не будет Украины.

До этого в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.