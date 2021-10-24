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NI: американцев шокировало то, что советские солдаты носили портянки вместо носков

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Журнал «Военная археология»

Американские военные в годы Второй мировой войны не знали, что их союзники в СССР носят портянки вместо носков. Военнослужащие ВС США удивились, впервые узнав об этом, пишет National Interest.

В середине XX века советская армия концентрировалась на ведении боевых действий не могла обеспечить весь личный состав носками. Поэтому военные применяли «технологию намотки портянок».

«Эти обмотки — или portyanki, если по-русски — представляли собой большие прямоугольные куски ткани, которые аккуратно обматывали вокруг каждой ступни», — пояснили авторы статьи.

По их словам, по эффективности портянки можно было сравнить с носками. Они защищали ноги от натирания во время ходьбы по пересеченной местности, хорошо впитывали влагу и закрывали подкладку сапог от песка, мелких камней и грязи.

Ранее журнал National Interest сообщал, что Соединенные Штаты обманывали СССР, чтобы получить титан для строительства самолетов Lockheed SR-71 Blackbird.

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