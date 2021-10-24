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Baijiahao: Япония уйдет под воду в случае ядерного удара со стороны России

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livejournal.com

Китайские эксперты портала Baijiahao подготовили материал, рассмотрев гипотетическую возможность военного конфликта между Россией и Японией, пишет «ПолитРоссия».

По их мнению, военный конфликт является крайним, но все-же возможным вариантом, так как в настоящее время отношения двух стран ухудшились после прихода к власти премьер-министра Фумио Кисиды.

Эксперты портала отмечают, что Россия может применить в конфликте новую боевую систему «Сармат», которая известна на Западе под именем «Сатана-2».

«Межконтинентальные баллистические ракеты России обладают ужасающей мощностью», — говорится в материале.

Вместе с тем специалисты отметили, что японцам не следует рассчитывать на помощь американской системы ПРО.

«Япония уйдет под воду», — описали авторы последствия удара России по Японии.

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