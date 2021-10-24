Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева собрал 1,5 млрд рублей... 18:15
Работы Пикассо проданы почти за $110 млн на аукционе в Лас-Вегасе 18:10
Украина предложила ЕС альтернативу «Северному потоку – 2» 17:52
Познер отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном 17:48
CNN: США закупили десятки млн использованных медицинских перчаток 17:44
Две попытки суицида осужденных подтверждены в колонии под Калугой 17:41
Федор Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры 17:39
Гимнастка Мельникова сделала заявление по поводу судейского скандала на ЧМ 17:31
Нагруженный деньгами частный вертолет разбился на футбольном стадионе в Ливии 17:26
Мельникова с трудом сдержала слезы, комментируя смерть Рогожкина 17:23

Forbes сообщил о переброске американских F-16 на аэродром вблизи российских границ

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

ВВС США отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья в Аляске в рамках тренировок на случай войны с Россией. Об этом в статье для журнала Forbes написал эксперт Дэвид Экс.

В материале издания сообщается, что с мая текущего года командование ВВС США проводит учения в штате Аляска. Их основная задача заключается в том, чтобы отработать посадку и взлет на как можно большем количестве некрупных аэродромов.

«Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией. ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами», — уточнил специалист.

В случае конфликта ВВС смогут гарантировать, что некоторые самолеты смогут дать отпор и переживут бомбардировку. По словам Экса, военная база на острове Шемья расположена очень удобно для возможного перехвата российских военных самолетов над Беринговым море.

Ранее научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для 19Fortyfive рассказал, что между Россией и США может начаться война из-за Белоруссии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях