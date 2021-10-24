Forbes сообщил о переброске американских F-16 на аэродром вблизи российских границ

ВВС США отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья в Аляске в рамках тренировок на случай войны с Россией. Об этом в статье для журнала Forbes написал эксперт Дэвид Экс.

В материале издания сообщается, что с мая текущего года командование ВВС США проводит учения в штате Аляска. Их основная задача заключается в том, чтобы отработать посадку и взлет на как можно большем количестве некрупных аэродромов.

«Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией. ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами», — уточнил специалист.

В случае конфликта ВВС смогут гарантировать, что некоторые самолеты смогут дать отпор и переживут бомбардировку. По словам Экса, военная база на острове Шемья расположена очень удобно для возможного перехвата российских военных самолетов над Беринговым море.

Ранее научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для 19Fortyfive рассказал, что между Россией и США может начаться война из-за Белоруссии.