Экс-премьер ДНР предупредил о скорой войне в Донбассе

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай заявил, что конфликт Украины и Донбасса в любой момент может перейти в активную фазу. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

Бородай подчеркнул, что в настоящее время «не просматривается никаких вариантов невоенного разрешения конфликта».

«Не потому, что мы не хотим, а потому, что нам этот путь навязывают. <…> Мотивы у нашего противника начать войну есть», — отметил он.

Бородай заявил, что о развязывании конфликта свидетельствуют «обстрелы, активизация украинских формирований вдоль линии боевого соприкосновения», а также экономический, политический и энергетический кризис на Украине.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что прекратить вооруженный конфликт в Донбассе можно, ликвидировав украинское государство.