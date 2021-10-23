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В США заявили, что российский БПЛ «Охотник» представляет «большую проблему» для НАТО

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РИА «Новости»

Ведомый истребителя Су-57 российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» представляет «большую проблему» для НАТО. Об этом пишет издание 19FortyFive.

Отмечается, что «Охотник», являющийся одним из самых современных и крупных в мире, может достигать скорости полета в 1000 км/ч. Созданный по аэродинамической схеме «летающее крыло» БПЛ весит около 20 тонн, что делает его тяжелее ряда истребителей.

В публикации говорится, что аппарат получил некоторые возможности искусственного интеллекта, позволяющие ему автономно маневрировать и указывать цель, что особенно выгодно в случае применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Издание подчеркивает, что ведомый Су-57 может нанести удар на дальность до 6000 км и способен переносить до двух тонн бомбовой нагрузки.

По данным 19FortyFive, в случае, если заявляемые характеристики и возможности «Охотника» отвечают реальности, ведомый Су-57 станет «настоящим зверем».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что отечественный истребитель Су-57 превосходит своих американских конкурентов по части систем вооружения, роботизации, радиолокационным системам наблюдения и комплексу РЭБ (радиоэлектронная борьба).

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