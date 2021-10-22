FT: Британия начала тайную спецоперацию против России и Китая

Секретный «банковский» отдел Минобороны Великобритании развернул операцию по противостоянию России и Китаю. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По информации издания, данный отдел был создан шесть лет назад. Он состоял из бывших банкиров и финансистов. Цель работы подразделения заключалось в том, чтобы помешать коммерческой активности террористов в Сирии и Ираке. Эксперты в основном специализируются на сырьевом рынке и международных потоках капитала. Сотрудники опергруппы работали со специальными войсками, спецслужбами, а также с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной. Их задача состояла в том, чтобы ослабить противника, ограничивая ему доступ к финансам.

«Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют «серую зону» между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей», — говорится в материале.

Маршал авиации Эдвард Стрингер, курировавший работу тайного отдела до ухода на пенсию в текущем году, рассказал, что они пытались найти критически важные элементы бизнес-модели своих врагов, устранить их, а также максимально осложнить их замену.

Ранее министр Великобритании по делам Европейского соседства и Америки, член британского парламента от партии консерваторов Венди Мортон заявил, что «безрассудная деятельность» РФ создает угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства.