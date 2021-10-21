В США успешно провели испытания, направленные на разработку гиперзвукового оружия

Военно-морские силы и армия США провели несколько испытаний прототипов компонентов гиперзвукового оружия, заявил Пентагон. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, испытания были завершены в среду, 20 октября. Американское оборонное ведомство признало все три испытания успешными.

Ранее стало известно, что военные Китая провели два испытания гиперзвукового оружия летом 2021 года. Речь идет о запуске планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА). Это якобы ошеломило Пентагон и разведку США, потому что Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которых нет у американцев.

В связи с этим посол Роберт Вуд, представляющий Соединенные Штаты на конференции по разоружению в Женеве. сообщил, что американские вооруженные силы «не знают, как защищаться» от Китая и самых передовых ракетных систем России.