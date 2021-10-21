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Спецназ ВДВ получит новые автоматы АК-12

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Разведывательные роты и батальоны, а также подразделения специального назначения ВДВ стали первыми формированиями в вооруженных силах, которые полностью перешли на новейшее стрелковое оружие — автоматы АК-12, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Последние партии автоматом прибыли в войска осенью текущего года. В настоящее время военнослужащие активно осваивают устройство нового автомата и проходят тренировки на стрельбищах.

Уже в ближайшее время разведчики и спецназовцы получат возможность оснастить свои АК-12 новыми ночными прицелами, тепловизорами и глушителями — их поставки уже согласованы и запланированы.

«Для частей ВДВ, выполняющих специальные задания, и разведчиков АК-12 — это усиление. <...> Ждать артиллерийской поддержки им не приходится, поэтому многое решается с помощью «Калашникова» и специального стрелкового оружия — тех же бесшумных винтовок.», — рассказал изданию военный эксперт Владислав Шурыгин.

АК-12 и АК-15 калибра 5,45 мм и 7,62 мм создал концерн «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих. В конце 2018 года автомат был принят на вооружение армии Российской Федерации. В августе прошлого года концерн начал экспортировать автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья.

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